Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Binlerce vatandaşın ise yağışlı havaya rağmen camiye akın ettiği görüldü. Vatandaşlar Afrin şehidine yağmurun altında veda etti.Şehidin babası Ramazan Karaca ve annesi Fadime Karaca taziyeleri kabul ederken, sevenleri şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı karşısında dualar etti. Şehidin annesi Fadime Karaca’nın tören sırasında gözyaşlarına boğulduğu görüldü.Afrin şehidi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından toprağa verildi.