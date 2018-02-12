Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, 15 Temmuz Şehitler Camii’nde dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı.TSK’nın Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca (25) için Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, çok sayıda milletvekili ve askeri erkan katıldı.
Binlerce vatandaşın ise yağışlı havaya rağmen camiye akın ettiği görüldü. Vatandaşlar Afrin şehidine yağmurun altında veda etti.Şehidin babası Ramazan Karaca ve annesi Fadime Karaca taziyeleri kabul ederken, sevenleri şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı karşısında dualar etti. Şehidin annesi Fadime Karaca’nın tören sırasında gözyaşlarına boğulduğu görüldü.Afrin şehidi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından toprağa verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentindeki PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
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