Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen kahramanlar dün memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Afrin şehidi Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca, 15 Temmuz Şehitler Camii’nde dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı.TSK’nın Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca (25) için Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

121
Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Törene; TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, çok sayıda milletvekili ve askeri erkan katıldı.

221
Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Binlerce vatandaşın ise yağışlı havaya rağmen camiye akın ettiği görüldü. Vatandaşlar Afrin şehidine yağmurun altında veda etti.Şehidin babası Ramazan Karaca ve annesi Fadime Karaca taziyeleri kabul ederken, sevenleri şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı karşısında dualar etti. Şehidin annesi Fadime Karaca’nın tören sırasında gözyaşlarına boğulduğu görüldü.Afrin şehidi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ve alınan helalliğin ardından toprağa verildi.

321
Afrin Şehitleri gözyaşları ile uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentindeki PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

421
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat