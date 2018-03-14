Afrin şehidinin babası: Oğlum vatanını savunurken şehit oldu

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda Kur'an-ı Kerim'e tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in babası Mehmet Sürmen, oğlunun bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e sahip çıktığını, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

Baba Mehmet Sürmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesine ve vatanına bağlı bir aile olduklarını söyledi.

Şehit oğlunun, dinini, bayrağını, devletini ve milletini çok sevdiğini dile getiren Sürmen, "Oğlum Kur'an-ı Kerim'i yerden kaldırmak istemiştir. Çünkü kendinin de evde Kur'an-ı Kerim'i var, okurdu. Biz Türk vatandaşıyız, elhamdülillah Müslümanız. Biz bir kere doğarız, milyonlarca ölürüz. Bunu kimse unutmasın. Benim iki tane oğlum var, onlar da gider ben de giderim. Benim sülalem de var... O kalleşleri Allah kahretsin." diye konuştu.

Terörün, mukaddesata saygısının olmadığın vurgulayan Sürmen, "Onlarda o saygı olsa bu şekilde olmazdı. Benim oğlum vatanını savunurken şehit oldu. Bayrağına ve Kur'an'a sahip çıkarken şehit oldu. Bir baba olarak da bundan gurur duyuyorum. Milletine sahip çıktığı için şehit oldu. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun." ifadelerini kullandı.