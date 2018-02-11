Afrin şehidinin acı haberi İstanbul'daki baba evine ulaştı

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi İstanbul Kartal’daki baba ocağına ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın acı haberi Kartal’da bulunan baba ocağına ulaştı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları şehidin evine akın etti. Binanın önünde bir ambulans da hazır bekletilirken, şehidin evi ve sokağı Türk bayraklarıyla donatıldı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)