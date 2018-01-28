Afrin şehidinin acı haberi baba evine ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın İstanbul'daki yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Ümraniye Topağacı Mahallesi'nde oturan baba Mehmet Mehmethan'ın evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi.

Şehidin babasının evi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.

Topağacı Merkez Camisi'nin çay evinde taziyeleri kabul eden baba Mehmethan'a, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve askeri yetkililer ile yakınları taziye dileklerini iletti.

Bu arada şehidin birkaç ay önce evlendiği öğrenildi.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)