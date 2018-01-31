Afrin şehidinden eşi duygulandırdı! Son doğum günü ve kına gecesi...

Türk Silahları Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ancak henüz naaşına ulaşılamadığı açıklananUzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı. Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.