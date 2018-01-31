Afrin şehidinden eşi duygulandırdı! Son doğum günü ve kına gecesi...

Afrin şehidinden eşi duygulandırdı! Son doğum günü ve kına gecesi...

Türk Silahları Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlediği `Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan ancak henüz naaşına ulaşılamadığı açıklananUzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın eşi Birgül Muratdağı, sosyal medyadan eşinin son doğum günü kutlamasındaki görüntülerini paylaştı. Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.

113
Afrin şehidinden eşi duygulandırdı! Son doğum günü ve kına gecesi...

Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak günü PKK/PYD'li teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşılamadı. Şehit askerlerden Kayserili Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'ndan geriye 6 aylık eşi Birgül'ün sosyal medyadan paylaştığı görüntüler kaldı.

213
Afrin şehidinden eşi duygulandırdı! Son doğum günü ve kına gecesi...

Birgül Muratdağı, görevde olan eşine 25'inci yaş günü nedeniyle gönderdiği pastayı, şehit Mehmet Muratdağı'nın arkadaşlarıyla kesip, kutlama yaptığı görüntüler ve kına gecelerine ait videoyu paylaştığı görüldü.

313
Afrin şehidinden eşi duygulandırdı! Son doğum günü ve kına gecesi...

Şehit askerlerin naaşlarına neden ulaşılamadığıyla ilgili Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ten çarpıcı bir iddia gelmişti. Saygı Öztürk, TSK'daki kaynaklarının askerlerin cenazeleri PKK tarafından biryerlere gömüldüğü için bulunamadığı şeklinde bilgi geldiğini yazmıştı...

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat