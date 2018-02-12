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Afrin şehidi Musa Özalkan için büyük vefasızlık! Hacize koşmuşlar

Afrin şehidi Musa Özalkan için büyük vefasızlık! Hacize koşmuşlar

AFRİN şehide Musa Özalkan ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek okuyana 'lanet olsun' dedirtti. 22 Ocak'ta şehit olan Musa Özalkan'a bağlanacak emekli ikramiyesine ve arabasına, 2009'da karıştığı kazadan kaynaklanan borcu için 23 Ocak'ta haciz talebinde bulunuldu. Şehit haberi alındığı anda alacaklı haciz için koşturmuş.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 10:09 - Güncelleme: 12-02-2018 21:50

Şehitlik tazminatı ile okul yapılmasını vasiyet eden Musa Özalkan  2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı. Ancak araç sahibi memnun kalmadı ve kaza yargıya taşıyıp daha fazla para istedi. Mahkemeden Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı.

Musa Özalkan "50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. Şehit olduğu 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa bugüne kadar 18.838 lira ödeme yaptı.

ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HACİZ BAŞLATTILAR: Karşı tarafın avukatı 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:

“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. ”
Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

AĞABEYİ PARA TOPLAYIP BORCU ÖDEDİ
Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55 bin lira para topladı. 8 Şubat günü çiftle buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi. 

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Adalet Bakanlığı'nca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AVUKATTAN AÇIKLAMA
Avukattan yapılan açıklamada ise Musa Özalkan'ın şehit olmadan önce maaşına ve aracına el konulduğu belirtilerek, dosyadan bir para tahsilatı olmadığı, bu talebin yenilenmesinin müvekkilleri ile alakalı olduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın ailesinin de müvekkili ile görüştüğünü ifade eden avukat, ailenin talebi üzerine borcu ödemek üzere olan bir talep olduğunu söyledi. Avukat, ailenin icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatları kanalıyla dosyayı kapattırdığı ve müvekkillerinin parayı aldığını söyledi.

Avukatın açıklaması şu şekilde: 2009'dan beri süregelen bir dosyaydı, şehit olmasından önce de Musa Bey'le birebir görüşüldü, kapatılacağı söylendi. Kapatılmadı ve maaş kesintisi olarak dosyaya yansıdı. Ölümü ile beraber de müvekkilim aile ile anlaştı ve dosya kapandı.

Müvekkilim şehit olmasını öğrenince hacizlerin yenilenmesini ve alacağını nasıl alacağını sordu. Ama zaten dosyada haciz vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak adına talepte bulununca haciz talepleri yenilendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • ***VATAN SEVER*** 12 Şubat 2018 13:12 YAZIKLAR OLSUN ŞEHİT ZATEN KARŞI TARAFIN ARACINI YAPTIRMIŞ BİRDE NE TAZMİNATIYMIŞ ANLAMADIM BAZEN BEN DİYORUM TÜRKİYEDE ADALET YA YOK YADA SİSTEM TERS ÇALIŞIYOR BÖYLE BİNLERCE MADUR VAR FAKAT MUSA ÖZALKANIN ŞEHİT OLMASINI ARDINDAN PERVASIZCA,ŞUURSUZCA İÇRA İŞLEMİNİ BAŞLATAN KALEKTERSİZE SORUYORUM O PARAYI NASIL YİYECEK MUSA ÖZALKAN DEVLETE,MİLLETE VE SİZ GİBİ AÇ GÖZLÜ ŞEREFSİZLERE BORCUNU CANI İLE VE KANI İLE İKİNCİ KEZ ÖDEMİŞ DEVLETİN VE MİLLETİMİZİN ŞEHİDİMİZE DERHAL SAHİP ÇIKMASI VE BU KALEKTERSİZLERİN MAL VARLIKLARINI NASIL ELDE ETİĞİ ARAŞTIRILMALI TÜM İŞLERİ NE TAKOZ KONUP TEPE TAKLAK ETTİRİLMELİ

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