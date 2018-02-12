Afrin şehidi Musa Özalkan için büyük vefasızlık! Hacize koşmuşlar

Şehitlik tazminatı ile okul yapılmasını vasiyet eden Musa Özalkan 2009'da bir çiftin arabasına çarptı. Kasko olmadığı için karşı tarafın arabasının tamiratını cebinden kendisi ödeyerek yaptırdı. Ancak araç sahibi memnun kalmadı ve kaza yargıya taşıyıp daha fazla para istedi. Mahkemeden Musa Özalkan'a 109 bin lira tazminat çıkarıldı.

Musa Özalkan "50 bin lira olsa, kredi çeker, borç bulurum, öderim. Bu parayı ödeyemem" deyince maaşına da 2016 yılında haciz konuldu. Maaşa haciz konunca da kredi çekme ihtimali ortadan kalktı. Şehit olduğu 17 Ocak 2018'de maaşından 21. taksit kesildi. Karşı tarafa bugüne kadar 18.838 lira ödeme yaptı.

ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE HACİZ BAŞLATTILAR: Karşı tarafın avukatı 22 Ocak'ta Musa'nın hayatını kaybettiğini öğrendikten bir gün sonra harekete geçti. 23 Ocak'ta Yozgat Yerköy İcra Dairesi'ne müracaat etti. Askerin hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulmasını şu ifadelerle talep etti:

“Esas numarasını bildirmiş olduğum dosya borçlunun sistem üzerinden emekli ikramiyesi alacağına ve araç sorgusunun yapılarak çıkacak olan araç üzerine haciz şerhi konulmasını talep ederim. 23.01.2018. ”

Yerköy İcra Dairesi, esas borç tutarı olan 89 bin 327 lira karşılığında emekli ikramiyesine üzerine haciz kararı aldı. Yine Musa Özalkan'ın adını kayıtlı çıkan araca da haciz şerhi düşüldü.

AĞABEYİ PARA TOPLAYIP BORCU ÖDEDİ

Ağabey Necip Özalkan, cep telefonunda haciz SMS'ini görünce 55 bin lira para topladı. 8 Şubat günü çiftle buluşup parayı verdi. Karşılığından da yazılı evrak imzaladılar ve dosya nedeniyle Musa Özalkan'ın arabası ve emekli ikramiyesi üzerine konulan haczin kaldırılmasına onay verdiler. Aile, Musa'nın maaşından kesilen 18 bin liranın da kendilerine verilmediğini, avukatta olduğunu bildirdi.

AVUKAT HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Adalet Bakanlığı'nca, Musa Özalkan'ın, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmasından bir gün sonra emekli ikramiyesine ve aracına haciz konulmasını talep eden avukat hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Avukattan yapılan açıklamada ise Musa Özalkan'ın şehit olmadan önce maaşına ve aracına el konulduğu belirtilerek, dosyadan bir para tahsilatı olmadığı, bu talebin yenilenmesinin müvekkilleri ile alakalı olduğu belirtildi. Şehit Özalkan'ın ailesinin de müvekkili ile görüştüğünü ifade eden avukat, ailenin talebi üzerine borcu ödemek üzere olan bir talep olduğunu söyledi. Avukat, ailenin icra müdürlüğünden dosyayı çıkarttırıp avukatları kanalıyla dosyayı kapattırdığı ve müvekkillerinin parayı aldığını söyledi.

Avukatın açıklaması şu şekilde: 2009'dan beri süregelen bir dosyaydı, şehit olmasından önce de Musa Bey'le birebir görüşüldü, kapatılacağı söylendi. Kapatılmadı ve maaş kesintisi olarak dosyaya yansıdı. Ölümü ile beraber de müvekkilim aile ile anlaştı ve dosya kapandı.

Müvekkilim şehit olmasını öğrenince hacizlerin yenilenmesini ve alacağını nasıl alacağını sordu. Ama zaten dosyada haciz vardı. Müvekkilim hak kaybına uğramamak adına talepte bulununca haciz talepleri yenilendi.