Afrin şehidi Binbaşı Dunca toprağa verildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 15 Mart'ta yaralanan ve tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca (42), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Evli ve 1 çocuk babası şehidin kızı Zeynep Naz, babasının mavi beresini takıp, tabutun önünde annesiyle birlikte selam durdu.

Şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca için Eskişehir Reşadiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay, CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel ile şehidin babası Kazım (76), annesi Hesna (72), ağabeyi Metin (48), kardeşi Uzman Çavuş Mustafa Dunca (32) ve eşi Lütfiye (41) ile kızı Zeynep Naz Dunca (13) katıldı.