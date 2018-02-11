Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti

Karabük'te onbinlerin katıldığı cenaze töreniyle Safranbolu'daki şehitlikte toprağa verilen şehit Astsubay Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubundaki sözleri yürekleri dağladı.

Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan, cenazesi geçen Perşembe günü Karabük'te toprağa verilen 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın vasiyeti ortaya çıktı. Geçen perşembe günü Karabük Kent Meydanı'nda onbinlerin katıldığı cenaze törenin ardından Safranbolu şehir mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan silah arkadaşına verdiği ve çerçeveletilen mektubundaki sözleri yürekleri dağladı. İşte o vasiyet...

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Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti

ANNEME İSTEDİĞİ O EVİ ALSINLAR: Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılın, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da Beyza da haklarını helal etsin, üzülmesinler.

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Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti

NUR'A DOYAMADIM DAHA: "Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız inşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın."

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Afrin şehidi Astsubay'ın ağlatan vasiyeti

ZEYRA TEYZE'NİN ORAYA VERSİNLER: "Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin."

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