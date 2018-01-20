Afrin operasyonunun adı neden zeytin dalı anlamı ne?

Günlerdir konuşulan Afrin operasyonu bugün resmen başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Suriye toprak bütünlüğü göz önüne alınarak zeytin dalı operasyonu başladı. Peki neden zeytin dalı anlamı ne?

TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır" denildi. Peki 'Zeytin Dalı' ne demek?

NEDEN ZEYTİN DALI OPERASYONU ZEYTİN DALI NE DEMEK? Zeytin Dalı, bilinenlere göre; Beyaz bir güvercinin Hz. Nuh'un gemisine tufan sonrası canlılık belirtisi olarak, ağzında zeytin dalı ile dönmesi nedeniyle, zeytin yüzyıllardır barışın simgesi kabul ediliyor. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede barış ve istikrarın sağlanması amaçlanıyor. Öte yandan TSK'dan zeytin dalı operasyonunun adıyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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