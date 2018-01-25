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Afrin operasyonunda dikkat çeken detay! Abdullah Ağar açıkladı!

Güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, Afrin'deki operasyonla ilgili "Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı, harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur" dedi. Ağar, "Ortaya konan başarı muazzamdır" diye konuştu.

Zeytin Dalı harekatının 6. gününde operasyondaki gelişmeleri sosyal medya hesabından değerlendiren güvenlik uzmanı ve emekli asker Abdullah Ağar, şöyle yazdı:

TARİHTE BÖYLE BİR ŞEY YOK: Sınır ötesine yapılan bu harekatın en hassas ve en riskli anı: Harekatın devamlılığı, istikrarı ve nihai başarısı için oluşturmak zorunda olunan kıyıbaşı ya da kıyıbaşlarıdır. TSK, Afrin karasalında yapacağı harekat için bir değil, tam 7 kıyıbaşı oluşturmuştur. Hem de sıfır zayiatla! Harp tarihi ve literatüründe sıfır zayiatla oluşturulan bir başka 7 kıyıbaşı yoktur. Bu anlamda ortaya konan başarı muazzamdır."

  • Medya 25 Ocak 2018 13:28
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