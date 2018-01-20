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Afrin Operasyonuna HDP'den skandal tepki

Afrin Operasyonuna HDP'den skandal tepki

Afrin operasyonunun başlamasının ardından HDP'den skandal açıklamalar geldi. Operasyon "Kürt düşmanlığı" olarak nitelendirilirken PYD'li teröristler için "kardeş" denildi.

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Eklenme Tarihi: 20-01-2018 20:19 - Güncelleme: 20-01-2018 20:19

Afrin'deki PYD/PKK mevzilerine yönelik düzenlenen operasyonun başlamasının ardından HDP'den gelen açıklama büyük tepki topladı.

Partinin resmi Twitter hesabından operasyona ilişkin skandal ifadeler kullanıldı. Açıkça PYD/PKK'lı teröristler kast edilerek "kardeş" denilirken, teröristlere karşı yapılan operasyon "Kürt düşmanlığı" olarak nitelendirildi.

OPERASYON'U KÜRT DÜŞMANLIĞI OLARAK TANIMLADILAR

İşte HDP'nin Twitter hesabından atılan skandal tweet'ler:

Afrin'de yaşayan halklar Türkiye halklarının kardeşleridir. Kardeşlerimize saldırılmasını asla kabul etmiyoruz! Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır!

Afrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüAfrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüAfrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüAfrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Turgut Şentürk 21 Ocak 2018 00:19 Bitecekler, bir tane pkk lı nefes almayacak soyları kuruyacak. Ardından göz yaşı dökenler de yok olacak.

    CEVAP YAZ 1 12
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