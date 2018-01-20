Afrin Operasyonuna HDP'den skandal tepki

Afrin'deki PYD/PKK mevzilerine yönelik düzenlenen operasyonun başlamasının ardından HDP'den gelen açıklama büyük tepki topladı.
Partinin resmi Twitter hesabından operasyona ilişkin skandal ifadeler kullanıldı. Açıkça PYD/PKK'lı teröristler kast edilerek "kardeş" denilirken, teröristlere karşı yapılan operasyon "Kürt düşmanlığı" olarak nitelendirildi.
OPERASYON'U KÜRT DÜŞMANLIĞI OLARAK TANIMLADILAR
İşte HDP'nin Twitter hesabından atılan skandal tweet'ler:
Afrin'de yaşayan halklar Türkiye halklarının kardeşleridir. Kardeşlerimize saldırılmasını asla kabul etmiyoruz! Afrin'e saldırı Kürt düşmanlığıdır!
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