Afrin operasyonu sonrası İncirlik hareketlendi bomba görüntü

Afrin'den son durum ne İncirlik'te neler oluyor? Türkiye'nin bugün Afrin'e operasyon başlatması ajanslarda kırmızı alarm olarak geçti. Herkesin merakla takip ettiği Afrin operasyonu sonrasında ise Adana'da bulunan İncirlik'te hareketli dakikalar yaşanıyor.
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağı pist başında beklemeyi sürdürürken, saat 18.10 sıralarında 4 Türk F-16 da ardı ardına İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu uçakların operasyona fiilen katılıp katılmadığı ise henüz anlaşılamadı.
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA GELDİ Afrin zeytin dalı operasyonu sonrasında hükümetten açıklama geldi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, operasyonda sivillere dikkat edildiğini ve sınırın tüm terör örgütlerinden silineceğini söyledi.
MEVLÜT ÇAVUŞUOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin dalı harekatıyla ilgili NTV'ye yaptığı açıklamada, "Suriye rejimine yazılı bilgi verdik" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda telefonun trafiğinin de diğer ülkelerle devam ettiği açıklandı.
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