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Afrin meydanında and için komando taburunun müthiş hikayesi

Zeytin Dalı Harekatı'nda kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ele geçirilen Afrin'de Mehmetçik Mithat Binbaşı'yı unutmadı. "İntikamını aldık." diye Afrin meydanından komando andını okuyarak seslendi.

Görüntülerde, harekatta görev alan komutan, Mehmetçiğe seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca Binbaşı'ya armağan olsun. Mithat Dunca eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye Hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar."

MİTHAT DUNCA VE TABURUN KOMUTANI : Zeytin Dalı Harekatı'nın 57nci gününde (17 Mart) şehit olan Binbaşı Mithat Dunca, Afrin operasyonunda bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askerdi. Onun şehit olduğu güdümlü füze saldırısında bir de gazi var. O da bu harekatta şu ana kadar yaralanan en üst rütbeli komutan, bir yarbay. Gazi olan o yarbay, şehit Mithat Dunca'nın harekat subaylığını yaptığı komando taburunun komutanıydı. Mithat şehit olunca komutan kulağının zarı patlamış başında şarapnel parçaları olmasına rağmen taburun başına döndü. İşte izlediğiniz bu görüntüler Mithat'ın taburundan, başındaki de o gazi komutan...

  • Güncel 19 Mart 2018 10:47
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • harun 19 Mart 2018 10:49 bombalamadan afrine girselerdi bir tanesi bile afrinden sag cikamazdi

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