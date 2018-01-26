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Afrin merkezden Apo'lu 2 fotoğraf! Nagehan Alçı'ya vermişler

Afrin merkezden Apo'lu 2 fotoğraf! Nagehan Alçı'ya vermişler

AFRİN harekatında 7. güne girilirken Nagehan Alçı bugün Habertürk Gazetesi'ndeki köşe yazısında 2 dikkat çeken kare paylaştı. Nagehan Alçı'nın eline bu kareler istihbarat kaynaklarından gelmiş. Fotoğraflar Afrin merkezden...

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 11:27 - Güncelleme: 26-01-2018 11:27

Afrin merkezinde durum ne, kent halkı Türkiye’nin müdahalesine nasıl bakıyor? Bu soruların yanıtlarını veren fotoğrafları Habertürk Gazetesi köşe yazarı Nagehan Alçı paylaştı. Alçı, fotoğrafları 'devletin içindeki çok güvendiğim istihbarat kaynaklarımdan aldım' diyerek sundu.

Nagehan Alçı'nın paylaştığı her iki kare de Afrin merkezde çekilmiş. Birinci fotoğrafta bir kuyruk görülüyor. Bu kare YPG'nin askere alma kuyruğundan.

Nagehan Alçı fotoğrafa ilişkin şu notu düşüyor : Gördüğünüz kuyruk, YPG’nin askere alma kuyruğu. Savaşacak durumda olan tüm erkekleri topluyor, silahlandırıyor ve savaşmaya zorluyorlar. Kadın, çocuk ve yaşlıları ise toplama kampı benzeri yerlerde topluyorlar. Aileler darmadağın, perişan. PYD bölge halkına çok çektirmiş. O nedenle Türkiye’nin başlattığı operasyona destek oldukça büyük.

İkinci fotoğraf Afrin merkezden bugün gelen bir fotoğraf. Çok önemli bir kaynak sayesinde elime geçti. Şehir merkezindeki PYD binasının üzerinde dev Öcalan posteri var. Kentteki havayı, PKK-PYD aynılığını ve “Zeytin Dalı” sürerken Afrin’de neler yaşandığını anlatıyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
AFRİN kolay bir coğrafya değil. Operasyon başarılı ilerliyor ancak hava şartları kötü, arazi engebeli, yer yer mayınlı. O nedenle “Bu iş birkaç güne biter” beklentisine girmemek lazım. Aylar sürebilir. Etrafında irili ufaklı köyler olan bir kasaba ele geçirilmeye çalışılıyor. 3 ayrı yerden cephe açıldı. Bu cepheler bulundukları koşullara göre daha hızlı ya da daha yavaş ilerleyebilir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 26 Ocak 2018 13:07 Pyd yi Türkiye den 29 Ekim de davul zurna ile geçiren Kemal Kılıçdaroğlu hala neyin hesabını yapıyorsun? özür dile Kılıçdaroğlu diyen akkoyuna

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