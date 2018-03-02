Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı 41. günde, özellikle Afrin kırsalında çatışmalar şiddetlendi. Operasyonlar kasaba büyüklüğündeki yerleşim yerlerine dayanmış durumda. Hedefte Afrin'in kilidi konumundaki Cinderes ve Raco var. Operasyonlar şimdiye kadar kırsalda, köy ve mezra gibi küçük yerleşim birimlerinde yürütülüyordu. İlk kez kasaba büyüklüğündeki yerleşim birimlerine dayandı

Afrin şehrinin kilidini açacak operasyonlar için, polis ve jandarma özel harekat timleri ile Özgür Suriye Ordusu güçleri Cinderes ve Raco'nun çevresine konuşlandı. JÖH ve PÖH timleri Türkiye’deki hendek operasyonlarında şehir çatışmaları konusunda uzmanlaşmış kadrolar. Operasyonları gerçekleştirecek özel harekat birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu emrine alındı. Operasyona kamuoyunda 'Bordo Bereliler' olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı ile SAT ve SAS timlerinin de destek vereceği belirtildi.