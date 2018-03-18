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Afrin ilçe merkezinde operasyon başladı!

Afrin ilçe merkezinde operasyon başladı!

TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler Afrin ilçe merkezinde operasyona başladı. Operasyona Özel Kuvvetler'in yanında ÖSO birliklerinin de katıldığı öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 23:32 - Güncelleme: 18-03-2018 00:28

Tamamen kuşatılmış durumda olan Afrin kent merkezine TSK'ya bağlı Özel Kuvvetler ve ÖSO birlikleri dün akşam saatlerinde giriş yaptı. İlçe merkezinde operasyonlar başladı.

Geçtiğimiz günlerde tamamen kuşatılan Afrin ilçe merkezinden sivillerin çıkması için 3 kilometrelik bir koridor açılmıştı. Birkaç gün içerisinde binlerce sivil, terör örgütü PYD/PKK'nın tehditlerine rağmen Afrin ilçe merkezini terk etmişti.

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Hatırlanacağı gibi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada Afrin'in düşmesinin an meselesi olduğunu söylemişti. Erdoğan'ın konuşmasından saatler sonra Özel Kuvvetler Afrin'e girdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • mehmet ayhan 18 Mart 2018 00:03 inşallah en kısa zamanda bitecek allah askerlerimizi korusun

    CEVAP YAZ 7 28
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