Afrin ilçe merkezi havadan görüntülendi

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gün içinde toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.

AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı. TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, havadan görüntüledi.

Diğer yandan, Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısına düşen Mabatlı'ya yönelik operasyonlar henüz başlamadı. Kuşatmanın tamamlanmasının ardından, Afrin ilçe merkezini çevreleyen hatların genişletilerek sıklaştırılması bekleniyor.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 5'i belde merkezi, 151'i köy, 31'si kritik nokta olmak üzere toplam 189 bölgeyi kontrolüne aldı.

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

  • Güncel 12 Mart 2018 10:50
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