  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin haritasına bakın! 3 günde Afrin'de nereden nereye gelindi?

Afrin haritasına bakın! 3 günde Afrin'de nereden nereye gelindi?

AFRİN son durum haritasına bakılacak olursa artık büyük kuşatma için vakit tamam. Afrin ilçe merkezine TSK'nın sadece 1.5 kilometre yolu kaldı. Afrin'in 3 gün önceki haritasına bakıldığında TSK'nın ne kadar hızlı ilerlediği de ortaya çıkıyor. İşte Afrin haritası ve son dakika haberleri;

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-03-2018 15:31 - Güncelleme: 12-03-2018 16:25

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'i kuşatmaya almasına 1,5 kilometre kalırken, AA cephe hatlarından ilçe merkezini havadan görüntüledi. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gün içinde toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.

AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı. TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.

AFRİN SON DURUM HARİTASI : Afrin'deki son durumu en iyi bu harita gösteriyor. Bugünkü haritaya göre Afrin'in ilçe merkezi ablukaya alınmak üzere. Geçen hafta Cinderes'i beklenenden daha kısa sürede alan Türk askeri kuşatma çemberini tamamlamaya başlamıştı. Sırada Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısında yer alan Mabatlı bulunuyor. Mabatlı'nın da alınması ile birlikte Afrin kuşatması tamamlanmış olacak.

AFRİN'İN 3 GÜN ÖNCEKİ HARİTASI : Yukardaki Afrin haritası bugünü gösteriyor. 52. günde TSK'nın aldığı noktalar bu haritada yer alıyor. Aşağıdaki Afrin haritası ise 49. güne ait. 3 gün önce Cinderes yeni alınmıştı ve harita bu şekildeydi.

AFRİN SON DURUM : Afrin'deki 52. günde TSK son durumu da açıkladı. Afrin kuşatmasına hazırlanan Türk ordusu, 1100 Kilometrelik alanı kontrolü altına aldı. Öldürülen terörist sayısı 3347 oldu. 5 belde, 151 köş ve 31 kritik nokta alındı.

AFRİN'İN HAVADAN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, AA havadan görüntüledi. İşte bugün çekilen yeni görüntüler;

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

Abdullah Ağar yeni paylaştı! Afrin'de 107 yıl sonra aynı fotoğraf

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin haritasına bakın! 3 günde Afrin'de nereden nereye gelindi? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • HARITA 12 Mart 2018 17:59 YAVUZ SULTAN SELIM MEKKE ve MEDINEDEKI "KAFIRLERI" ÖLDÜRMÜS ORANIN HARITASINIDA BÖLMÜSTÜ????

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro