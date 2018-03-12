Afrin haritasına bakın! 3 günde Afrin'de nereden nereye gelindi?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'i kuşatmaya almasına 1,5 kilometre kalırken, AA cephe hatlarından ilçe merkezini havadan görüntüledi. TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda dün gün içinde toplam 18 noktayı terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarmıştı.

AA'nın harita alan ölçümüne göre, harekatta terörden arındırılan toplam alan yaklaşık bin 100 kilometrekareye ulaştı. TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezinin doğu-güney hattında, doğudan güneydoğuya doğru 1,5 kilometre daha ilerlediğinde merkezi tam kuşatmaya almış olacak. İlçe merkezinin güneyinden çevrelenmesine ise 3,5 kilometre kaldı.

AFRİN SON DURUM HARİTASI : Afrin'deki son durumu en iyi bu harita gösteriyor. Bugünkü haritaya göre Afrin'in ilçe merkezi ablukaya alınmak üzere. Geçen hafta Cinderes'i beklenenden daha kısa sürede alan Türk askeri kuşatma çemberini tamamlamaya başlamıştı. Sırada Afrin'in 6. belde merkezi olan ve ilçe merkezinin kuzeybatısında yer alan Mabatlı bulunuyor. Mabatlı'nın da alınması ile birlikte Afrin kuşatması tamamlanmış olacak.

AFRİN'İN 3 GÜN ÖNCEKİ HARİTASI : Yukardaki Afrin haritası bugünü gösteriyor. 52. günde TSK'nın aldığı noktalar bu haritada yer alıyor. Aşağıdaki Afrin haritası ise 49. güne ait. 3 gün önce Cinderes yeni alınmıştı ve harita bu şekildeydi.

AFRİN SON DURUM : Afrin'deki 52. günde TSK son durumu da açıkladı. Afrin kuşatmasına hazırlanan Türk ordusu, 1100 Kilometrelik alanı kontrolü altına aldı. Öldürülen terörist sayısı 3347 oldu. 5 belde, 151 köş ve 31 kritik nokta alındı.

AFRİN'İN HAVADAN ÇEKİLEN YENİ GÖRÜNTÜLERİ

TSK ve ÖSO unsurlarının bulunduğu noktalardan artık kolaylıkla görülebilen Afrin ilçe merkezini, AA havadan görüntüledi. İşte bugün çekilen yeni görüntüler;

YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren örgüt, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletler'den de tepki görüyor.

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