Afrin harekatından son fotoğraflar...

Türk askeri 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında bugün sabah 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Akşam saatleri itibarıyla 9 köy terör örgütünden alındı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan ve operasyondan gelen son fotoğraflar.. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatı devam ediyor. Harekata ÖSO da katılıyor. Görüntünün ÖSO'nun terör örgütü YPG işgalindeki Raco kasabasına giriş anı olduğu iddia ediliyor... İşte terör örgütüne yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı' harekatında son durum...