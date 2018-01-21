Afrin harekatından son fotoğraflar...

Türk askeri 'Zeytin Dalı' harekatı kapsamında bugün sabah 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Akşam saatleri itibarıyla 9 köy terör örgütünden alındı. Sınırda da hareketli dakikalar ve sevkıyat sürüyor. İşte sınırdan ve operasyondan gelen son fotoğraflar.. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin harekatı devam ediyor. Harekata ÖSO da katılıyor. Görüntünün ÖSO'nun terör örgütü YPG işgalindeki Raco kasabasına giriş anı olduğu iddia ediliyor... İşte terör örgütüne yönelik yürütülen 'Zeytin Dalı' harekatında son durum...
Özel Kuvvetlerin Afrin'e sızmasının ardından bugün sabah saatlerinde ÖSO sınırı geçerek Afrin'deki terör örgütü YPG hedeflerine yönelik operasyon başlattı. Türk askeri de saat 11.05'te Suriye sınırını geçti, terör örgütü YPG'nin işgali altındaki Afrin'e kara harekatı başladı. Harekata ÖSO unsurları da katılıyor. Türk özel kuvvetleri, piyade ve zırhlı araçlar Afrin topraklarında ilerliyor. 5 kilometreden fazla bir alanda ilerlendiği belirtiliyor. Sınırdan topçu birlikleri ve savaş uçakları da bugün harekata destek verdi.
Operasyona ÖSO unsurları da katılıyor. Akşam saatleri itibarıyla 9 köyün terör örgütünden alındığı öğrenildi. Raco kasabasında ilerleyen ÖSO birlikleri, Azman ve Şenkal köyünün ardından Adamanlı, Balinli köylerini kontrol altına aldı. Adamanlı köyünü ele geçiren ÖSO, 2 YPG’liyi de yakaladı. Reuters'ın haberine göre ÖSO, harekata 25 bin kişilik güçleriyle katıldığını duyurdu. 'Zeytin Dalı' harekatına katılan ÖSO güçleri, sızmalara ve dost ateşi ihtimaline karşı kollarına 'sarı bant' taktı.
DHA 'Zeytin Dalı' harekatına katılan Türk askerlerinden ilk görüntüleri geçti.
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