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Afrin harekatından acı haber: 2 şehit

Afrin harekatından acı haber: 2 şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin harekatında terör örgütü tarafından yapılan top/havan saldırısında iki askerin şehit düştüğünü açıkladı. Bu arada Afrin'in Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri ile Havuz Tepesi'ni teröristlerden tamamen temizledi.

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Eklenme Tarihi: 07-02-2018 22:33 - Güncelleme: 08-02-2018 00:29

Afrin harekatında son durum...Türk Silahla Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca yapılan tanksavar ve top/havan saldırıları neticesinde iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Öte yandan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri ile Havuz Tepesi'ni teröristlerden tamamen temizledi.

Afrin harekatında Bülbül'ün güneybatısı ve El Maski civarında teröristlerce düzenlenen tanksavar ve top/havan saldırısında iki asker şehit düştü. TSK'dan yapılan açıklamada saldırı sonrası bölücü terör örgütü mensuplarına ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği belirtildi.

Öte yandan TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terör örgütü PYD/PKK'dan aldı. İsimleri aşağı Şeyh Huruz, Orta Şeyh Huruz ve Yukarı Şeyh Huruz olarak geçen yerleşimlerin yanı sıra Havuz Tepesi de terörden arındırıldı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 24'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 12'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 40 noktayı örgütten kurtarmış oldu. Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sergaya Tepesi."

Anadolu Ajansı, harekatla birlikte şu ana kadar oluşan haritayı duyurdu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Önce Vatan 08 Şubat 2018 01:56 Müslüman Türk milletinin gücünü herkes görecek .içimizdeki hainler terörü ve vb unsurları beslemeseler ,teröre terör diyebilseler Allahın izniyle hersey kolay olur..Tsk sadece basit bir terör örgütü ile mücadele etmiyor arkasında bildiginiz devletler var..Sözde insan hakları savunucuları, zalım esed ve yardımcıları masum insanları vahşice öldürmüş neyin anlaşması bu...azıcık kalbini titresin. ..Askerimiz aslanlar gibi ilerliyor sehit sayısını imali bir şekilde yüksek göstermeye çalışanlar bilerek ya da bilmeyerek yanlış yapıyor. ... neyi ispatlamaya calışiyor ....vatanımız uğrunda sehit olanların sayesinde ayakta kalmaktadır ve kalmaya devam edecektir..dualarimiz devletimiz ve askerimizin üzerinedir ins...

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