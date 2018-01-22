Afrin Harekatı'nda 3. günde neler yaşandı?

Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatının 3. gününde de yine çok sayıda gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Azez'den yeni bir cephe açarak operasyona başladı. Harekat kapsamında toplam 15 nokta terör örgütünden geri alındı. Çatışmalar dün akşam saatlerinde kritik Burseya Dağı'nda yoğunlaştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.



Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü gününde Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Ajanslar Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer aldı.

DEAŞ'LILAR TÜRK ASKERİNE SALDIRI İÇİN...



Terör örgütü YPG'nin, rehin tuttukları DEAŞ'lı teröristleri Türk askeri ve ÖSO'ya saldırı karşılığında serbest bıraktıkları haberi gündeme bomba gibi düştü.

Güvenlik güçlerinin elindeki bilgilere göre, YPG'nin ailesi bölgede olan DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini rehin aldığı, serbest bırakılan DEAŞ'lıları da Türk askerine saldırı için kullanmaya çalıştığı öğrenildi.

BURSEYA DAĞI VURULDU

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tuttu.

ÇOK KRİTİK DAĞ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den dün öğle saatlerinde başlattığı saldırıyla Burseya Dağı'nı tamamiyle kontrol altına aldı. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, önceki gün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

BURSEYA DAĞI'NIN ÖNEMİ

Bu tratejik bölgede operasyonun daha sonraki aşamalarında kontrol sağlanması planlanıyordu. Bölgede ABD tipi gözetleme kulesi ve örgütün eğitim kampları var. Burseya Dağı hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle kritik bir noktada.

ÖSO ÇEKİLDİ

Dün gecenin ilerleyen saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin DalıHarekatı'nda, TSK'nın desteğiyle Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'ndan çekildi. Çatışmalar dağın eteklerinde devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise terör hedeflerini topçu ateşiyle vurdu.

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurlarının ise Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de terör örgütünden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi.

TSK DUYURDU: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği belirtildi.

Çatışmada bir askerin şehit düştüğü bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Afrin operasyonunda kullanılan yerli silahlar HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN