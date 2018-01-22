  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVHayalinizdeki tatilden daha fazlası
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin Harekatı'nda 3. günde neler yaşandı?

Afrin Harekatı'nda 3. günde neler yaşandı?

Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatının 3. gününde kritik gelişmeler yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Azez'den yeni bir cephe açarak operasyona başladı. TSK harekatın 3. gününde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-01-2018 23:28 - Güncelleme: 22-01-2018 23:28

Afrin'deki 'Zeytin Dalı' harekatının 3. gününde de yine çok sayıda gelişme yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Azez'den yeni bir cephe açarak operasyona başladı. Harekat kapsamında toplam 15 nokta terör örgütünden geri alındı. Çatışmalar dün akşam saatlerinde kritik Burseya Dağı'nda yoğunlaştı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nda üçüncü gününde Afrin bölgesinin doğusundaki Azez'den operasyon başlattı. Ajanslar Harekat'ın 3. gününde TSK'nın Afrin'in doğusundaki Azez'den de operasyon başlattığını, kara unsurlarının hedef topraklara girdiğini bildirdi. Operasyonda çok sayıda ÖSO unsuru da yer aldı.

DEAŞ'LILAR TÜRK ASKERİNE SALDIRI İÇİN...

Terör örgütü YPG'nin, rehin tuttukları DEAŞ'lı teröristleri Türk askeri ve ÖSO'ya saldırı karşılığında serbest bıraktıkları haberi gündeme bomba gibi düştü.

Güvenlik güçlerinin elindeki bilgilere göre, YPG'nin ailesi bölgede olan DEAŞ'lı teröristlerin ailelerini rehin aldığı, serbest bırakılan DEAŞ'lıları da Türk askerine saldırı için kullanmaya çalıştığı öğrenildi.

BURSEYA DAĞI VURULDU

Bu arada TSK'ya ait savaş uçakları, Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tuttu.

ÇOK KRİTİK DAĞ ELE GEÇİRİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in doğusundaki Azez'den dün öğle saatlerinde başlattığı saldırıyla Burseya Dağı'nı tamamiyle kontrol altına aldı. Terör örgütü, Burseya Dağı'nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyordu. Hava saldırılarıyla başlayan harekatın 3. gününde toplam 15 nokta örgütten kurtarılmış oldu. TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, önceki gün de Afrin'in kuzey, kuzeybatı ve batı yönlerinden ilerleyerek Raco ve Bülbül beldelerine bağlı Şenkal, Kurni, Bali, Edamanlı köyü ile Kita, Kordo ve Bibno çiftlikleri, Suriye Tel Tepesi ile 240. Tepe isimli noktaları ve iki tepeyi daha ele geçirmişti.

BURSEYA DAĞI'NIN ÖNEMİ

Bu tratejik bölgede operasyonun daha sonraki aşamalarında kontrol sağlanması planlanıyordu. Bölgede ABD tipi gözetleme kulesi ve örgütün eğitim kampları var. Burseya Dağı hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez'e bakan konumu nedeniyle kritik bir noktada. 

ÖSO ÇEKİLDİ

Dün gecenin ilerleyen saatlerinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin DalıHarekatı'nda, TSK'nın desteğiyle Afrin'in doğusundaki Azez'den ilerleyerek ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'ndan çekildi. Çatışmalar dağın eteklerinde devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise terör hedeflerini topçu ateşiyle vurdu. 

Afrin'in kuzeyinden giren TSK ve ÖSO unsurlarının ise Bülbül beldesine bağlı Şeyh Badi, Marso ve Haftar köylerini de terör örgütünden arındırdı. ÖSO'nun operasyon sırasında 2 PYD/PKK'lıyı esir aldığı öğrenildi. 

TSK DUYURDU: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği belirtildi.

Çatışmada bir askerin şehit düştüğü bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Afrin operasyonunda kullanılan yerli silahlarAfrin operasyonunda kullanılan yerli silahlarAfrin operasyonunda kullanılan yerli silahlarAfrin operasyonunda kullanılan yerli silahlarHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin Harekatı'nda 3. günde neler yaşandı? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat