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Afrin harekatı FETÖ'yü çıldırttı! Hükümet...

Afrin harekatı FETÖ'yü çıldırttı! Hükümet...

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı Zeytin Dalı harekatının FETÖ'yü rahatsız ettiği örgüt üyesi istihbaratçı üsteğmenin itiraflarıyla bir kez daha ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 13-02-2018 15:38 - Güncelleme: 13-02-2018 15:38

Konya'da yürütülen Türk Silahlı Kuvvetlerinde FETÖ yapılanması yönelik soruşturmada Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahında istihbarat subayı olarak görev yapan üsteğmen, E.B. 5 Ocak'ta gözaltına alınarak tutuklandı. Sabah'ın haberine göre, 2 hafta sonra itirafçı olan üsteğmen, subay olmasını sağlayan ve himmet verdiği örgüt abileriyle TSK içerisinde görev yapan kripto subayların ismini verdi.

İTİRAFÇI ÜSTEĞMEN HER ŞEYİ ANLATTI: Cezaevinde 40 FETÖ üyesi ile birlikte aynı koğuşta kaldığını anlatan itirafçı, duruşmaya giden ya da aileleriyle görüşen diğer tutuklulara Gülen'in talimatlarının ulaştırıldığını söyledi. E.B. "Afrin operasyonu için, hükümet köşeye sıkıştığı için sözde kendini kurtarma girişimi olduğu şeklinde bir algı yaratılıyor. Duruşmalara gittiklerinde başkalarından duydukları rüyaları anlatarak çektikleri eziyetin kısa sürede son bulacağını, anlatıyorlar. Her akşam yatsı namazı sonrasında bir defterdeki metinleri okuyarak hükümet aleyhinde beddua seansları yapıyorlar.

ÇÖZÜLMENİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN BÖYLE KANDIRIYOR
Çözülmenin önüne geçmek için, konuşmayanların hepsinin serbest kalacağını, FETÖ davalarının düşeceğini, örgütün tekrar toparlanacağını ve etkin pişmanlıktan yararlananların tutuklu kalmaya devam edeceğini iddia ediyorlar" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TACETTİN 13 Şubat 2018 15:42 BAŞINA ARFİN KADAR TAŞ DÜŞŞÜN EMİ DİNSİZ HAİN

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