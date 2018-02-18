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Afrin harekatı Cem Özdemir'i çıldırttı! Orada öldürülenler...

Afrin harekatı Cem Özdemir'i çıldırttı! Orada öldürülenler...

Almanya ile Türkiye arasında geçen olumlu görüşmeler Almanya'da Türkiye düşmanlığı ile ün yapmış Cem Özdemir'i rahatsız etti.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 12:47 - Güncelleme: 18-02-2018 12:47

Türkiye düşmanlığı ile Almanya'da ün yapan Cem Özdemir, Alman savunma firması Rheinmetall'in, Türkiye'ye tank üretimine devam etmesinden rahatsız oldu.

Özdemir, "Rheinmetall Türkiye ile canla başla ticaret yapıyor. Biliyoruz ki Suriye'de Alman silahlarıyla savaşılıyor ve öldürülüyor. Orada öldürülenler DEAŞ ile mücadelede en başarılı olanlardı." sözleriyle Türkiye'nin Afrin'de başarılı bir şekilde sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonu'yla temizlediği YPG/PYD'li teröristlere üzüldüğünü belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Türk Vatandaşı 18 Şubat 2018 16:16 Ya bu Cem Özdemir 'in soy bağını incelemekte yarar var. Mutlaka ya Ermeni yada Yunan tohumu bu. Türk oğlu türk bu şekilde hain ve karaktersiz olamaz. Bu adam düpe düz kaşınıyor. Sıkıyorsa TÜRKIYE topraklarına bir ayak bassın. Görür o zaman türkü ve türklüğü... Atsınlar bu kitapsızı türk vatandaşlığından. Kabul etmiyoruz bir türk olamaz bu hain.

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