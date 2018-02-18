Afrin harekatı Cem Özdemir'i çıldırttı! Orada öldürülenler...

Türk Vatandaşı 18 Şubat 2018 16:16 Ya bu Cem Özdemir 'in soy bağını incelemekte yarar var. Mutlaka ya Ermeni yada Yunan tohumu bu. Türk oğlu türk bu şekilde hain ve karaktersiz olamaz. Bu adam düpe düz kaşınıyor. Sıkıyorsa TÜRKIYE topraklarına bir ayak bassın. Görür o zaman türkü ve türklüğü... Atsınlar bu kitapsızı türk vatandaşlığından. Kabul etmiyoruz bir türk olamaz bu hain.