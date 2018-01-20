Afrin Harekatı başladı! İşte ilk fotoğraflar

Diyarbakır 8. Ana Jet üssünde konuşlu bulunan uçaklardan 8 adet F-16 tam teçhizatlı ve bomba yüklü olarak peş peşe havalandı ve Afrin'i bombalamaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin Bilecik kongresinde yaptığı konuşmada, "TSK havadan harekata başlamıştır" dedi. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de işgal ettiği alanlara girmeye başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor. Türk savaş uçaklarının bölgedeki uçuşu sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve çok sayıda hedefi vurdu. Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde sınır hattında uçuş yapan Türk savaş uçakları, Afrin kırsalındaki terör örgütü hedeflerini bombalamaya devam ediyor. Afrin kırsalındaki bazı noktalardan dumanların yükseldiği görülüyor.