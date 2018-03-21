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Afrin halkı ve muhtarlardan TSK'ya destek!

Afrin halkı ve muhtarlardan TSK'ya destek!

Zeytin Dalı Harekatı'nın 61. gününde açıklama yapan TSK, Afrin halkı ve muhtarlar tarafından 18 teröristin teslim edildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 09:02 - Güncelleme: 21-03-2018 09:02

Afrin'deki 9 köyde 18 teröristin, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) teslim edildiği bildirildi. TSK'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak Kuzeyi Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart Salı günü düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

AFRİN HALKINDAN TSK'YA DESTEK
Afrin halkının her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduğu vurgulanan paylaşımda, dün Afrin'de teslim edilen 3 teröriste ilave olarak 9 köyde 18 teröristin muhtarlar ve halk tarafından TSK'ya teslim edildiği kaydedildi.

Afrin'de son dakika gelişmesi! 3 YPG'li terörist...Afrin'de son dakika gelişmesi! 3 YPG'li terörist...Afrin'de son dakika gelişmesi! 3 YPG'li terörist...Afrin'de son dakika gelişmesi! 3 YPG'li terörist...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe 

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Kaynak : AA

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