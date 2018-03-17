Afrin gazisi: Türk askerini görünce mutluluktan uçuyorlar

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Piyade Uzman Çavuş Resul Ünal, "Orada Türk askerini görünce halkta bir umut ışığı doğuyor. Çok seviniyorlar. 'Bize umut geldi, kurtulduk artık.' diyorlar. Terör örgütü nasıl bir zalimlik yapıyorsa halk Türk askerini görünce mutluluktan uçuyor." dedi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Karacaören beldesindeki evine getirilen gazi Ünal, annesi Şenel ve ağabeyi Ali Osman Ünal tarafından mutluluk gözyaşlarıyla karşılandı.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Afrin'in merkezinin tamamen kuşatıldığını belirten Ünal, "Teröristlerin kaçacak delikleri kalmadı artık. Allah'ın izniyle onları oraya gömeceğiz. Biz bir ölür, bin diriliriz. Bu vatanı bugüne kadar kimse bölemedi, bölemeyecek." diye konuştu.

Türk milleti ve devleti arkalarında olduğu sürece başarıya ulaşacaklarına emin olduklarını vurgulayan Ünal, şöyle devam etti:

ÇOK SEVİNİYORLAR

"Allah'ın izniyle, imanımızın gücüyle hedefimize ulaşacağız. Askerlerimizin moral ve motivasyonları gayet iyi. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Aşımızdan, ekmeğimize hiçbir şeyimizi eksik etmiyorlar. Fazlasıyla gönderiyorlar. Hepimiz bu desteğin farkındayız. Bu devlet, bu millet arkamızda olduğu sürece kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Orada Türk askerini görünce halkta bir umut ışığı doğuyor. Çok seviniyorlar. 'Bize umut geldi, kurtulduk artık.' diyorlar. Terör örgütü nasıl bir zalimlik yapıyorsa halk Türk askerini görünce mutluluktan uçuyor."

GAZİNİN ANNESİ: İSTESİNLER BEN DE GİDERİM

Anne Şenel Ünal da oğlunun gazi olmasından gurur ve şeref duyduğunu dile getirdi.

Oğlunun göreve severek gittiğini anlatan Ünal, "Vatanımız sağ olsun. Allah devlete zeval vermesin. Oğlumla sürekli telefonda görüşüyordum. Rahatsızlığımdan dolayı Afrin'e gittiğini önce söylemedi. Yaralandığını ağabeyinden öğrendim. Gururluyum. İstesinler ben de giderim." ifadelerini kullandı.

Gazinin ağabeyi Ali Osman Ünal da kardeşinin gazi olarak mertebelerin en yükseğine ulaştığına işaret ederek, "Rabb'im vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Afrin'e harekat başladıktan 4 gün sonra gitmişti. 45 gündür oradaydı. Telefonda konuştuğumuzda, 'Bir ihtiyacın var mı?' dediğimde, hep, 'Bize devlet çok iyi bakıyor.' diyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Karacaören Belediye Başkanı Muhterem Algül de 3 bin nüfuslu Karacaören beldesinden 450 uzman er, erbaş veya subayın vatan hizmetinde bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı da "Şehit aileleri ve gazileri olarak biz de Afrin'de şehit olmaya hazırız. Bu ülkenin tek çakıl taşını kimseye vermeyiz. Gazimize acil şifalar diliyorum." dedi.