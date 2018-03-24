  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrin bölgesinde Azez'den İdlib'e giderken...

Afrin bölgesinde Azez'den İdlib'e giderken...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin bölgesinde Azez'den İdlib'e giderken teröristlere yüklü miktarda para vermek durumunda kalan sürücüler, ücretsiz ve huzurlu yolculuğun tadını çıkarıyor

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-03-2018 12:04 - Güncelleme: 24-03-2018 12:04

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezi ile çok sayıda belde ve köy teröristlerden temizlendi.

Başta Afrin olmak üzere tüm yerleşimlerde huzura kavuşan halk, yılların biriktirdiği acı dolu günleri unutmaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında oldukları dönemde Azez'den İdlib'e giderken Afrin'den geçen ve bu nedenle teröristlere yüklü miktarda para ödemek zorunda kalan sürücüler ücretsiz ve huzurlu yolculuğun tadını çıkarıyor.

Teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere sığınmak zorunda kalanlar evlerine dönmek için yollarda yoğunluk oluşturdu.

Aracına yüklediği eşyaları ve ailesiyle Afrin'e gitmeye çalışan İbrahim Ugla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin terörden arındırılmasıyla evlerine döndüklerini söyledi.

Güven içinde olmanın bambaşka bir duygu olduğunu ve nedenle Türkiye'ye dua ettiklerini vurgulayan Ugla, "Komşumuz, dostumuz Türkiye yıllardır Suriyelilere sahip çıkıyor. Birçok kardeşimiz orada huzur içinde yaşıyor. Şimdide Türk askeri burada huzuru sağlamaya çalışıyor. Allah onlardan razı olsun." dedi.

İbrahim Ugla, bölge halkı olarak heyecanlı olduklarını ve güzel günler göreceklerine inandıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Teröristlerden neler çektiğimizi bir Allah biliyor. Çok acılar çektik ve kimse bizim sesimizi duymadı. Yaklaşık iki ay öncede Azez'e geldik ve burada mahsur kaldık. Şimdi yollar açıldı ve evimize dönüyoruz çok şükür. Hamdolsun teröristlerden kurtulduk, önceden yolu kullandığımızda büyük araçlar için bin, küçükler için de 500 dolar fidye isterlerdi. Bu çok büyük rakam, o yüzden insanlar seyahat edemiyorlardı. Tarlanı ekmek için de 2 bin Suriye lirası ödemen gerekiyor. Allah'a şükürler olsun bunlardan kurtulduk. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz bizi bu zulümden kurtardılar."

Fatma el-Hamdo da insanların teröristlerden çok korktuğunu ve onların dediklerini yapmak zorunda kaldığını ifade ederek, özgürlüğe kavuştukları için sevinç duyduklarını belirtti.

Huzur içinde yolculuk yaptıklarını dile getiren Hamdo, "Önceden yolda bizi durdurup çocuklarımızı alırlar diye korkardık. Seyahat ettiğimiz için bizden para alırlardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Şimdi Türkler geldi ve bizi bu zulümden kurtardılar. Allah razı olsun. Yavaş yavaş her şeyin yoluna gireceğini umut ediyoruz. Sürekli bunun için dua ederdik." sözlerine yer verdi.

Bölgede teröristlerin zulmünden kaçıp başka yerlere sığınmak zorunda kalanlar evlerine dönmek için yollarda yoğunluk oluşturuyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrin bölgesinde Azez'den İdlib'e giderken... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro