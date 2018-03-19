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Afrin 1 gecede nasıl ele geçirildi? İşte o 9 madde

Afrin 1 gecede nasıl ele geçirildi? İşte o 9 madde

Afrin kent merkezi 1 gecede ele geçirildi. Üstelik zaferin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde olması yazılan destanı daha anlamlı kıldı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet 24 saat geçmeden Afrin'in nasıl düştüğünü 9 madde halinde yazdı.

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 10:08 - Güncelleme: 19-03-2018 10:08

Afrin kent merkezi Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde ele geçirildi. Kuşatmanın çok uzun sürmesi beklenirken, 24 saat geçmeden tamamlanması herkesi şaşırttı. Peki bu nasıl oldu? Herkesin merak ettiği soruyu güvenlik kaynaklarına soran Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, köşesinde 9 madde halinde paylaştı:

* Beklemediğimiz bir şey değildi. PKK/YPG’nin Afrin’de bir meskûn mahal çatışmasına girmeden kenti terk edeceklerini tahmin ediyorduk.
* Harekâtın başında PKK/YPG’nin TSK/ÖSO’ya karşı mukavemet etmek için 6 aylık bir yığınak yaptığını tespit etmiştik. Stokladıkları silah ve mühimmat ile iki tugaya karşı koyabilecek bir hazırlık yaptıkları biliniyordu. Harekâtın senaryoları bu hazırlıklar bilinerek yapıldı.
* Ancak, operasyonun başlarında sıfır noktasındaki dağlık bölgeler çok daha erken bir vakitte ele geçirilince, terör örgütünün gardı düştü. Pusu kurarak savaşmaya alışık oldukları için, tutunamadılar.
* Ayrıca kırsalda aldıkları ağır kayıplar, dirençlerini ciddi ölçüde kırdı. Örgütün yönetici kadrosunun sahadaki militanlardan daha önce kaçıp gitmeleri ile, moral/motivasyon iyice dip yaptı.

Hatırlayalım, geçen hafta, sözde Afrin Kantonu’nun sözde içişleri ve adalet bakanlarının kaçmaya çalıştığı, birinin PKK/YPG’lilerce, diğerinin de İran destekli milislerce yakalandığı ortaya çıkmıştı.

ULUSLARARASI DESTEK DE GELMEYİNCE…
Güvenlik kaynakları, ‘saha dışı faktörler’ konusunda da PKK/YPG’nin umut bağladıkları yerlerden destek alamamalarını ‘erken gelen zaferin’ gerekçeleri arasında sayıyor.

Bu bağlamda şu türden değerlendirmeler yapılıyor:
* PKK/YPG, Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasıyla birlikte uluslararası baskının Türkiye üzerinde etkili olacağını, o nedenle TSK/ÖSO güçlerinin Afrin merkeze kadar gelemeyeceğini düşündü.

* Operasyonun bir yerinde Rusya’nın Suriye hava sahasını kapatmasına ümit bağladılar.
* Ayrıca Şam rejimiyle yaptıkları müzakere/pazarlıklara güvendiler. Rejimin gelip kendilerini kurtaracağını, Türkiye’nin daha fazla ilerlemesine izin verilmeyeceğini düşündüler.
* Bütün bunlar da olmayınca, bir başka deyişle güvendikleri dağlara karlar yağınca, Afrin şehir merkezinde tutunamayacaklarını görüp çekildiler.

Mehmet Acet'in yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 19 Mart 2018 10:18 daha harekat başlarken bu korkak köpekler fareler gibi kaçacak dedik. bildik çok şükür. sıra menbiç ve bilahare kandildedir. kandil orada duracak mı sanıyorsunuz. bu iş artık ana yuvaları kandile Türk bayrağı dikene kadar sürecek ve nihayetinde şanlı bayrağımızı yuvalarına dikeceğiz inşallah. girdiğimiz her yere diktiğimiz gibi. ne abileri ne dayıları buna engel olamayacak. bu iş artık başka boyut kazandı. güney sınırlarımızın tamamı güvende olmalı ve ana yuvaları kandil tamamen yok edilmelidir. bir daha karşımıza pkklı diye biri çıkmayacak.

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