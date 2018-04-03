Afrika'yı sallayan Türk! Özel tim devreye girdi

Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika’yı da etkisi altına aldı. Habertürk'te yer alan habere göre, başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem’ ile Afrika’da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola’nın başkenti Luanda’ya gitti. olgahan Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'ı görmek ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranları izdihama neden oldu. Özel korumalar ve havaalanı polisi yetersiz kalınca özel timden yardım istendi. Tolgahan Sayışman, sevgi gösterileri eşliğinde güçlükle oteline geçti. Afrikalı hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan ve herkese güler yüzlü davranıp onları memnun etmeye çalışan Tolgahan Sayışman'ın Angola ziyareti diğer Afrika ülkelerinde de büyük ilgi gördü.
Türk basınında da büyük yankı uyandıran Afrika ziyareti Tolgahan Sayışman'ın ününün dünyanın diğer ucuna kadar ulaştığı görüldü.
İşte Tolgahan Sayışman'ın Afrika ziyaretinden kareler...
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