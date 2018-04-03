Afrika'yı sallayan Türk! Özel tim devreye girdi

Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Türk dizileri Afrika’yı da etkisi altına aldı. Habertürk'te yer alan habere göre, başrolü Amine Gülşe ile paylaştığı ‘Asla Vazgeçmem’ ile Afrika’da ciddi bir hayran kitlesi edinen Tolgahan Sayışman, yoğun istek üzerine hayranlarıyla buluşmak için Angola’nın başkenti Luanda’ya gitti. olgahan Sayışman, büyük bir kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.



