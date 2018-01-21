Afrikalı çocuklardan Türk askerlerine dua

Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye için terörü bitirme adına atılan önemli adımlardan biri oldu. Türk sınırını tehdit eden PYD/PKK teröristlerine karşı yürütülen sistematik operasyonda ordunun en büyük güç kaynağı, halkın duaları ve desteği.

Türk halkı operasyon başladığından bu yana dualar ile ordusuna manevi desteğini verirken, bu destek yalnızca 783 bin kilometre kareye sığmıyor. İslam aleminin de dualar ettiği, zafer için fetih surelerini okuduğu Türk ordusuna Afrika'dan en anlamlı dua geldi.

Binlerce kilometre öteden gelen bir videoda siyahi çocukların ellerinde "zeytin dalı" yazılı bir afiş ve Türk bayrağı bulunan çocuklar, Türk askerlerinin zaferi için edilen dualara amin dendiği görülüyor.

"ARKAMIZDAKİ EN BÜYÜK GÜÇ"

Afrikalı çocuklar ellerindeki Türk bayrağıyla Türkiye'mizin Zeytin Dalı Operasyonu için dua ederken, "İşte arkamızdaki en büyük güç" yorumları yapıldı.