  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Afrika'da yılın futbolcusu yine Muhammed Salah

Afrika'da yılın futbolcusu yine Muhammed Salah

İngiliz kulübü Liverpool'un Mısırlı kanat oyuncusu Muhammed Salah, üst üste 2. kez yılın Afrikalı futbolcusu seçildi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 09-01-2019 08:27 - Güncelleme: 09-01-2019 11:37

Afrika Futbol Konfederasyon'ndan yapılan açıklamaya göre, 2018'in en iyi Afrikalı futbolcusu ödülü, Senegal'in başkenti Dakar'da gerçekleştirilen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylamada, Senegalli takım arkadaşı Sadio Mane ve 2015'in kazananı Gabonlu Pierre-Emerick Aubameyang'ı geride bırakan Salah, 2017'den sonra 2018'de de ödüle layık görüldü.

EN FAZLA İKİ İSİM KAZANDI
İlk kez 1992'de verilen ödülü 17 farklı futbolcu kazandı. Ödülü en fazla alan isimler, 4'er kezle Kamerunlu Samuel Eto'o ve Fildişi Sahilli Yaya Toure oldu.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Afrika'da yılın futbolcusu yine Muhammed Salah haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro