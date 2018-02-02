Afrika'da otobüs uzunluğunda dinozor bulundu

MISIR'da Sahra Çölü'nde otobüs büyüklüğünde yeni bir dinozor türünün fosilleri bulundu. Bu dinozor Afrika'da dinozorların yaşadığı çağın karanlık kalmış son dönemi artık aydınlanacak.

Bilim insanları tarafından 'Mansourasaurus shahinae' adı verilen dinozor, bitkilerle besleniyordu ve 10 metre uzunluğunda, 5.5 ton ağırlığındaydı.

Kretase jeolojik döneminde yaşayan 'Mansourasaurus', uzun boyunlu dinozorların en büyük grubu olan ve karada yaşayan gelmiş geçmiş en büyük hayvan grubunu oluşturan titanozorlardan. Diğer titanozorlarda olduğu gibi derisinden 'osteoderm' denilen kemiksi plakalar çıkıyordu.

AFRİKA İLE AVRUPA DİNOZORLARI ARASINDAKİ KAYIP HALKA; 'Mansourasaurus', Afrika ve Avrupa dinozorlarının 66 milyon yıl önce yok olmalarından evvel aralarındaki temasa dair ilk kanıtı oluşturmasından ötürü de önem taşıyor.

Bilim insanları, 'Pangaea' isimli süper kıta 200 milyon yıl önce çeşitli kıtalara parçalandığında hayvanların yeryüzüne nasıl yayıldığının haritasını çıkarma çabasında.

TECRİT HALDE YAŞAMIYORMUŞ; Daha önce Afrika dinozorlarının diğer kıtalardaki dinozorlardan tümüyle tecrit olmuş halde yaşadıkları sanılıyordu. Ancak yeni tür 'Mansourasaurus', Afro-Avrupa dinozor ilişkilerine ışık tuttu.