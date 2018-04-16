Afra Saraçoğlu 'arkadaşım' dedi çiçek jesti kafaları karıştırdı

Afra Saraçoğlu önceki gece bir erkek arkadaşıyla Harbiye'de bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Mekan çıkışı görüntülenen Saraçoğlu yanındaki erkek için 'çok yakın arkadaşım' demekle yetindi. Saraçoğlu'nun elindeki çiçekler ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Afra Saraçoğlu 'arkadaşım' dedi çiçek jesti kafaları karıştırdı

Afra Saraçoğlu önceki gece bir erkek arkadaşıyla Harbiye'deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Rol aldığı dizinin yardımcı yönetmeniyle olaylı aşkla adından söz ettiren Saraçoğlu, beraber eğlendiği erkek için 'arkadaşım' dedi. Genç kuşak oyuncuların yıldızı parlayan isimlerinden Afra Saraçoğlu, başrolünde yer aldığı dizinin yardımcı yönetmeni Eray Altay’la yaşadığı olaylı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

115
Afra Saraçoğlu 'arkadaşım' dedi çiçek jesti kafaları karıştırdı

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Altay’ın ekipten ayrılmasıyla sonuçlanan olay sonrası sessizliğe bürünen oyuncu, önceki gece bir erkek arkadaşıyla Harbiye’deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Genç adam, çıkışta otomobillerine yürürken ünlü oyuncuya bir demet çiçek aldı. Bu sırada flaşların patlamasıyla ikilinin keyfi kaçtı.



215
Afra Saraçoğlu 'arkadaşım' dedi çiçek jesti kafaları karıştırdı

Arkadaşı hızla otomobiline doğru yürürken Saraçoğlu, “Kendisi çok yakın arkadaşım. Biraz eğlendik. İçinden geldi, çiçek aldı” dedi.

315
Afra Saraçoğlu 'arkadaşım' dedi çiçek jesti kafaları karıştırdı

Altay’la ilgili soruları yanıtsız bırakan oyuncu, arkadaşıyla birlikte gecenin karanlığında gözden kayboldu.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro