Afra Saraçoğlu 'arkadaşım' dedi çiçek jesti kafaları karıştırdı

Afra Saraçoğlu önceki gece bir erkek arkadaşıyla Harbiye'deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Rol aldığı dizinin yardımcı yönetmeniyle olaylı aşkla adından söz ettiren Saraçoğlu, beraber eğlendiği erkek için 'arkadaşım' dedi. Genç kuşak oyuncuların yıldızı parlayan isimlerinden Afra Saraçoğlu, başrolünde yer aldığı dizinin yardımcı yönetmeni Eray Altay’la yaşadığı olaylı aşkla uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, Altay’ın ekipten ayrılmasıyla sonuçlanan olay sonrası sessizliğe bürünen oyuncu, önceki gece bir erkek arkadaşıyla Harbiye’deki bir mekanda geç saatlere kadar eğlendi. Genç adam, çıkışta otomobillerine yürürken ünlü oyuncuya bir demet çiçek aldı. Bu sırada flaşların patlamasıyla ikilinin keyfi kaçtı.







