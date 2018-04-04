Afganistan'da katliam! Hafız çocuklar vuruldu kan donduran görüntüler

ABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor.
Afganistan'ın Kunduz eyaletinde ABD destekli Afgan ordusu bir katliama imza attı. Afganistan'da "terörü" bitirmek için varlığını sürdüren ABD kuvvetleri, 100'den fazla Müslüman çocuğu hafızlık töreni sırasında katletti, 100 civarı yaralı var.
KORKUNÇ MANZARA! TALİBAN BAHANESİYLE SİVİLLER VURULDU: Korkunç saldırı, üst düzey Taliban yöneticilerini vurma bahanesiyle gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre ise saldırıda ölenlerin tamamı sivillerden oluşuyor.
MÜSLÜMAN DÜNYASINDAN TEPKİ: Afganistan'da defalarca sivilleri hedef alan ABD'nin dün gerçekleştirdiği katliam Müslüman dünyasının büyük tepkisini çekti. Saldırı sonrası ölenlerin yayınlanan fotoğraflarında çocukların olması dikkat çekti.
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