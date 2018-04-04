Afganistan'da katliam! Hafız çocuklar vuruldu kan donduran görüntüler

ABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Katliamda ölen 100'den fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor.

Afganistan'ın Kunduz eyaletinde ABD destekli Afgan ordusu bir katliama imza attı. Afganistan'da "terörü" bitirmek için varlığını sürdüren ABD kuvvetleri, 100'den fazla Müslüman çocuğu hafızlık töreni sırasında katletti, 100 civarı yaralı var.