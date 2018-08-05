Afganistan'da intihar saldırısı: NATO askerleri öldü

Reuters'ta yer alan habere göre Afganistan’da yapılan bir intihar saldırısı sonrasında üç NATO askeri hayatını kaybetti.
TALİBAN ÜSTLENDİ
NATO Kararlı Destek Misyonu’ndan yapılan açıklamaya göre hayatını kaybeden askerler o sırda devriye görevi yapıyordu. Saldırı sırasında bir ABD’li iki de Afgan ordu mensubu yaralandı. Saldırı Taliban tarafından üstlenildi.
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