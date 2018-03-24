Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, intihar saldırganının, vilayet merkezindeki stadyum yakınında bomba yüklü aracı patlattığını belirtti.
Zuvak, ilk belirlemelere göre saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, 40 kişinin yaralandığını söyledi.
Zuvak, saldırganın, şehir stadyumunda düzenlenen güreş müsabakasının bitiminde alanı terk eden kalabalığı hedef aldığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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