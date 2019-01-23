Afgan ailenin hayatını gazete dağıtıcısı kurtardı!

Tokat'ta bir yerel gazetede dağıtım görevlisi olarak çalışan kişi, Afgan ailenin hayatını kurtardı. Kentte yerel gazetenin dağıtımını yapan Remzi Özyurt, Ali Paşa Mahallesi Buzluk Sokağı'nda Afgan Muhammed Norazi'nin yaşadığı iki katlı ahşap evin yandığını gördü. Özyurt, itfaiyeye ve polis ekiplerine haber verdi ve aileyi uyandırdı.

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