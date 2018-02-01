AF Örgütü yöneticisi Taner Kılıç yeniden tutuklandı...

İSTANBUL Büyükada’da 5 Temmuz'da yapılan toplantıya ilişkin davada, dün tahliyesine karar verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcının itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Büyükada Davası olarak bilinen operasyonda 9'ü Türk 2'si yabancı olmak üzere 11 kişi tutuklanmış, daha sonra yaşanan tahliyelerle tek tutuklu sanık olarak Taner Kılıç kalmıştı. Kılıç'ın yargılandığı İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti dün tahliye kararı vermiş ve davada tutuklu sanık kalmamıştı.

Tahliye kararına karşı dava savcısı bir üst mahkeme olan 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz etmiş, Kılıç, henüz İzmir Şakran Kapalı Cezaevi içinde işlemleri ile uğraşırken, jandarma tarafından yeniden gözaltına alınmıştı.

Savcının itirazını değerlendiren üst mahkeme, Kılıç için tutuklama kararı çıkarttı. Karar üzerine İstanbul 35 Ağır Ceza Mahkemesi, üst mahkemenin tutuklama kararını sanığın yüzüne okuyarak Kılıç'ın tutuklanmasına hükmetti.