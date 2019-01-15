Adriano'ya Brezilya'dan teklif

Ryan Babel ile yollarını ayıran Siyah-beyazlılarda bu kez Adriano ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Brezilya'nın önde gelen gazetelerinden Globo Esporte, Santos'un Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Adriano için teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Haberde, siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş ile görüştükten sonra Santos ile pazarlık masasına oturacağı ve nihai kararın da o zaman verileceği belirtildi.

LOVE BREZİLYA BASININDA

Ayrıca Santos'un Vagner Love için de ısrarını sürdürdüğü ifade edildi. Öte yandan bir başka Beşiktaşlı Vagner Love da Brezilya basınında manşetlerdeydi.

Corinthians Futbol Direktörü Duílio Monteiros Alves, deneyimli golcüyle ilgilendiklerini açıkladı.

Alves ayrıca , "Vagner Love ile bir görüşme gerçekleştirdik bu doğru. Şu an bulunduğu kulüple ilgili bazı sorunlar yaşıyor. Ve sözleşmesini feshedebilmenin yollarını arıyor. Bu yüzden bu sorunlar sonlanmadan onun gelip gelemeyeceği hakkında net bir şey söyleyemiyorum." ifadelerini kullandı.