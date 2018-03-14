Adriana yengemiz olacak derken Metin aileye girdi bile!

Boşanacakları iddiaları asılsız çıkarken Adriana Lima'nın Metin Hara'dan iki aylık hamile olduğu konuşulurken Türk yazar, Brezilya'ya gitti ve sevgilisinin ailesiyle tanıştı.

Yaklaşık beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan Türk yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima hakkında ABD medyası, bomba bir iddiada bulunmuştu. New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre; en son Oscar törenininde de yalnız görüntülenen Adriana Lima'nın yeniden bekar hayatına geri döndüğü iddia edilmişti. Ancak dedikodular asılsız çıkmıştı. Twitter

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Beş yıl evli kalıp 2014'te boşandığı Sırp basketbolcu Marko Jaric'le evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı olan Adriana Lima, Metin Hara'dan bebek sahibi olmak istiyormuş. Hatta Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Adriana Lima'nın Metin Hara'dan iki aylık hamile olduğunu Brezilyalı modelin artık yengemiz olacağını köşesinden yazmıştı. Twitter

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Geçen hafta Brezilya'daki büyükannesini ziyarete giden top model Adriana Lima sevgilisi Metin Hara'ya da kavuştu. Twitter

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