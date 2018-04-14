Adriana Lima'dan sınırları zorlayan paylaşım!

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafla sınırları zorladı.
ADRIANA LIMA İYİCE ABARTTI
Son dönemlerde kilo aldığı haberleriyle gündeme gelen güzel model, karın kaslarını göstermek istediği fotoğrafta olayı abartınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
AİLESİYLE BİLE TANIŞMIŞTI
Ünlü model, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek evlilik yolunda ilerlediği Metin Hara'nın ailesiyle tanışmıştı.
İşte Adriana Lima'nın o paylaşımı;
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Metin Hara, Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile gündeme geldi. Herkesin konuştuğu isim olan Metin Hara kimdir kaç yaşında nereli? Metin Hara ile ilgili detaylar internethaber'de. 14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştiDEVAMI »
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