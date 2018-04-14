Adriana Lima'dan sınırları zorlayan paylaşım!

Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren dünyaca ünlü model Adriana Lima, sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştığı fotoğrafla sınırları zorladı.



ADRIANA LIMA İYİCE ABARTTI

Son dönemlerde kilo aldığı haberleriyle gündeme gelen güzel model, karın kaslarını göstermek istediği fotoğrafta olayı abartınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.



AİLESİYLE BİLE TANIŞMIŞTI

Ünlü model, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelerek evlilik yolunda ilerlediği Metin Hara'nın ailesiyle tanışmıştı.



İşte Adriana Lima'nın o paylaşımı;















