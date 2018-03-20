Adriana Lima'dan 'sensiz eksiğim' paylaşımı!

Geçen yaz başlayan sürpriz aşklarıyla dünya magazin basınının gündemine oturan Adriana Lima ve Metin Hara aşkı doludizgin devam ediyor. Boşanacakları iddiaları asılsız çıkarken Adriana Lima'nın Metin Hara'dan iki aylık hamile olduğu konuşulurken Türk yazar, Brezilya'ya gitti ve sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Haklarında dönem dönem çıkan ayrılacakları yönündeki iddiaları yaptıkları paylaşımlarla yalanlayan ikilinin buna dair son paylaşımı Adriana Lima’dan geldi.

'KRAL VE KRALİÇE': Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Adriana Lima, üzerine Kral ve Kraliçe yazdı. Adriana fotoğrafa, “Hayatının bir parçası olmaktan çok minnettar ve gururluyum… Sensiz eksiğim, çok yakında görüşürüz” notunu da düştü.

