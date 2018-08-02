Adriana Lima ve Metin Hara birlikte maç izledi

Geçen yılın haziran ayından beri birlikte olan Brezilyalı süper model Adriana Lima ile Türk yazar Metin Hara, Manchester United-Real Madrid maçını birlikte seyretti. İkili ABD’nin Miami kentinde düzenlenen Uluslarası Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelen Manchester United-Real Madrid maçından kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

36 yaşındaki eski Victoria's Secret meleği, etkinlik için deri şort ve sade bir bluzdan oluşan siyah kombinasyonuyla hayranlarının beğenisini topladı. Hayranlarının meraklı bakışları arasında Manchester United-Real Madrid maçını izleyen çiftin keyfi yerindeydi ve etraflarına bol bol gülücük dağıttılar.