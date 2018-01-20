Adriana Lima süper minisiyle gözleri şaşı etti!

Adriana Lima süper minisiyle gözleri şaşı etti!

Türk yazar Metin Hara ile olan birlikteliği ile ülkemizde sık sık gündem olan Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz gün bir kozmetik markasının Berlin'de düzenlediği tanıtım gecesine katıldı. Güzel model Adriana Lima, mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah ve süper mini elbisesiyle podyumda fırtına gibi esen Adriana Lima, nefes kesti adeta. Sempatik tavırlarıyla ve gülen yüzüyle herkesin gönlünde taht kuran Brezilyalı model, fit vücuduyla formunu koruduğunu bir kez daha gösterdi. Alman basını, Adriana Lima'ya tam not verdi.

115
Adriana Lima süper minisiyle gözleri şaşı etti!

Geride bıraktığımız yaza damga vuran aşklardan biri de dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasında yaşanan ilişki oldu. İlk olarak havalimanında dudak dudağa görüntülenen çift, hemen ardından yaptıkları Bodrum tatili ile aşklarını doyasıya yaşarken neredeyse her adımları magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

215
Adriana Lima süper minisiyle gözleri şaşı etti!

Adriana Lima, önceki akşam Berlin'de düzenlenen bir markanın lansman gecesine katıldı.

315
Adriana Lima süper minisiyle gözleri şaşı etti!

Podyumda siyah mini elbisesiyle boy gösteren Adriana Lima, tüm bakışları üzerine topladı.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat