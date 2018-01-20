Adriana Lima süper minisiyle gözleri şaşı etti!

Türk yazar Metin Hara ile olan birlikteliği ile ülkemizde sık sık gündem olan Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz gün bir kozmetik markasının Berlin'de düzenlediği tanıtım gecesine katıldı. Güzel model Adriana Lima, mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Siyah ve süper mini elbisesiyle podyumda fırtına gibi esen Adriana Lima, nefes kesti adeta. Sempatik tavırlarıyla ve gülen yüzüyle herkesin gönlünde taht kuran Brezilyalı model, fit vücuduyla formunu koruduğunu bir kez daha gösterdi. Alman basını, Adriana Lima'ya tam not verdi.
Geride bıraktığımız yaza damga vuran aşklardan biri de dünyaca ünlü model Adriana Lima ve yazar Metin Hara arasında yaşanan ilişki oldu. İlk olarak havalimanında dudak dudağa görüntülenen çift, hemen ardından yaptıkları Bodrum tatili ile aşklarını doyasıya yaşarken neredeyse her adımları magazin muhabirleri tarafından görüntülenmişti.
Adriana Lima, önceki akşam Berlin'de düzenlenen bir markanın lansman gecesine katıldı.
Podyumda siyah mini elbisesiyle boy gösteren Adriana Lima, tüm bakışları üzerine topladı.
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