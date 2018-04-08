Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yeni özlem dolu bir paylaşımda bulundu.

Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yeni özlem dolu bir paylaşımda bulundu. Geçen yaz başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yazılıp çizilenleri pek de ciddiye almadıklarını gösteriyorlar. Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara’ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yazar Metin Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.

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Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yeni özlem dolu bir paylaşımda bulundu. Geçen yaz başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yazılıp çizilenleri pek de ciddiye almadıklarını gösteriyorlar. Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara’ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yazar Metin Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.

29
Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yeni özlem dolu bir paylaşımda bulundu. Geçen yaz başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yazılıp çizilenleri pek de ciddiye almadıklarını gösteriyorlar. Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara’ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yazar Metin Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.

39
Adriana Lima: Suç ortağım özlüyorum seni

Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen ve sevgilisi Metin Hara'nın ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yeni özlem dolu bir paylaşımda bulundu. Geçen yaz başlayan aşkları dolu dizgin devam eden Metin Hara ve Adriana Lima çiftinin, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili canları sıkılsa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yazılıp çizilenleri pek de ciddiye almadıklarını gösteriyorlar. Kısa bir süre önce evlilik yolunda ilerlediği sevgilisi Hara’ının ailesiyle tanışan Adriana Lima, sosyal medya hesabından yazar Metin Hara ile çektiği bir selfiesini paylaştı ve altına “Özlüyorum seni suç ortağım” notunu düştü.

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