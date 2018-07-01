Adriana Lima ortalığı salladı makyajsız ve iç çamaşırlı o fotoğraf...

FRANSA'nın başkenti Paris'te dünyaca ünlü bir moda markasının podyumuna çıkan Adriana Lima, daha sonra öyle bir fotoğraf paylaştı ki, gündeme oturdu. Bir süredir Türk yazar Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima'nın makyajsız ve iç çamaşırlı o fotoğrafları çok konuşulacak.

Geride bıraktığımız yaz, Türk yazar Metin Hara ile ilişki yaşamaya başlayan ve haklarında yazılıp çizilenlere rağmen bu aşkta bir yılı geride bırakan Adriana Lima, sadece Türkiye magazin camiası tarafından değil Dünya magazini tarafından da merakla takip ediliyor. Hemen her paylaşımından bir mesaj çıkarılmaya çalışılan Lima, geride bıraktığımız gün bir defilede yer almak üzere Paris’e uçtu.