Adriana Lima 'kralı' için İstanbul'da! Aileye bile girdi

Sevgilisi Adriana Lima’yla (36) bir süre Miami’de kalan Metin Hara (35) yeni kitaplarının tanıtımı için Türkiye’ye döndü. Instagram’dan Hara’ya, “Sen benim kralımsın. Seninle gurur duyuyorum. Hayatında olduğum için çok mutluyum. Özledim, yakında görüşürüz” diye seslenen ünlü top model de sevgilisinin ardından İstanbul’a geldi.
HASRET GİDERDİLER: Four Seasons Istanbul at the Bosphorus’a yerleşen Adriana Lima, dün Metin Hara’yla birlikte tekne turuna çıkarken görüntülendi. Hasret gideren aşıklar, Boğaz’ı turlayıp baş başa keyifli vakit geçirdi.
Metin Hara’dan bebek beklediği haberleriyle gündeme gelen Adriana Lima, hakkındaki iddialara yanıt vermedi. Hara daha önce hamilelik iddiasını yalanlamış, dedikoduların doğru olmadığını söylemişti.
Akşam saatlerinde ise Brezilyalı top model sevgilisinin ailesi ile tanıştı. Önceki akşam Arnavutköy’de ki Sur balıkta gerçekleşen tanışma yemeğinde Annesi Mirey, babası Nisim, ablası Rosie ve yeğeni Leo müstakbel gelin adayı Adriana Lima’yla bir araya geldi.
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