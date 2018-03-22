Adriana Lima 'kralı' için İstanbul'da! Aileye bile girdi

Sevgilisi Adriana Lima’yla (36) bir süre Miami’de kalan Metin Hara (35) yeni kitaplarının tanıtımı için Türkiye’ye döndü. Instagram’dan Hara’ya, “Sen benim kralımsın. Seninle gurur duyuyorum. Hayatında olduğum için çok mutluyum. Özledim, yakında görüşürüz” diye seslenen ünlü top model de sevgilisinin ardından İstanbul’a geldi.