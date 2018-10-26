Adriana Lima iddiası Metin Hara'yı çileden çıkarttı!

Uzun bir süredir Brezilyalı model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, magazin gündeminde manşet olmaya devam ediyor. Eşinin kendisini Amerikalı yapımcılarla tanıştırdığı ve iş ayarladığı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isyan etti. İŞTE HARA'NIN O PAYLAŞIMI: Hara, “Zaten Amerika’daki en başarılı ajanslardan birinin bünyesine seçildim. Büyük projeler için çok uzun süredir çalışıyorum. Mesleğim ve benim hakkımda bu kadar garip yorumlar yapabilmelerine anlam veremiyorum. Bu zorbalığa açık biçimde isyan ediyorum” notunu düştü.