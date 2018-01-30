Adnan Oktar'la uygunsuz basılmıştı Tuğçe Doras'ın son haline bakın

Ülkemizin bir modeli gündem de tutma süresi oldukça kısa. Tabi bazı istisnalar dışında... Tuğçe Doras da onlardan biri. Ama onun durumu biraz farklı. Onun yaşadığı ve adının geçtiği büyük skandal sonrası ortadan kaybolması gayet normal. 1998 Elite Model Look güzellik yarışması finalisti Tuğçe Doras, 12 Kasım 2000 gecesi Adnan Hoca tarikatına ait evlere polis tarafından düzenlenen ani baskında tarikat lideri Adnan Oktar ile yakalanmıştı. Peki Tuğçe Doras şimdiler de neler yapıyor dersiniz? İşte Tuğçe Doras'ın son hali...
Oktar'la Silivri'deki çiftliğinde tanışan ve o sıralarda 19 yaşında olan Tuğçe, polise verdiği ifadesinde tarikatın içyüzünü anlatmış ancak mahkeme aşamasında ifadesinden vazgeçerek şikayetçi olmamıştı. Doras o dönemden sonra televizyonda birkaç dizide oynadı. Sonra ise tamamen kayboldu.
Evcilik Oyunu ile tanıdığımız ve Hakan Ka ile güzel bir uyum içerisinde en ideal çift olmak için yarışan Tuğçe Doras 1981 Doğumlu… Tuğçe Doras Doktorlar, Kollama, Tek Türkiye, Kız Babası, Hababam Sınıfı Askerde, Hayat Bilgisi gibi yapımlarda rol aldı.
Doras şimdi ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. 2014 yılında evlenen Doras, çocuk sahibi de oldu. Artık o dünyalar tatlısı bir kız çocuğunun annesi.
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