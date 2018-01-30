Adnan Oktar'la uygunsuz basılmıştı Tuğçe Doras'ın son haline bakın

Ülkemizin bir modeli gündem de tutma süresi oldukça kısa. Tabi bazı istisnalar dışında... Tuğçe Doras da onlardan biri. Ama onun durumu biraz farklı. Onun yaşadığı ve adının geçtiği büyük skandal sonrası ortadan kaybolması gayet normal. 1998 Elite Model Look güzellik yarışması finalisti Tuğçe Doras, 12 Kasım 2000 gecesi Adnan Hoca tarikatına ait evlere polis tarafından düzenlenen ani baskında tarikat lideri Adnan Oktar ile yakalanmıştı. Peki Tuğçe Doras şimdiler de neler yapıyor dersiniz? İşte Tuğçe Doras'ın son hali...

