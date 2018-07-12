'Adnan Oktar'la seviştin mi?' sorusuna Ceylan Özgül'den olay cevap!

Adnan Oktar'ın yanında 11 yıl kalan Ceylan Özgül, örgüt hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Ceylan Özgül, Adnan Oktar ile cinsel birlikteliğiniz oldu mu?'' sorusuna bomba bir yanıt verdi.

Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'la ilgili ifşaları sürüyor. Dün 7-11 yaşındaki küçük kızların tecavüze uğradığını açıklayan Ceylan Özgül, bugün Adnan Oktar'a ilişkin yeni bilgiler verdi. Ceylan Özgül 'Adnan Oktar ile cinsel birlikteliğiniz oldu mu?' sorusuna verdiği 'Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyor' yanıtıyla şaşırttı. İşte yeni anlattıkları: Twitter

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"BENİ BU ŞEKİLDE KANDIRDILAR": 24 yaşındaydım. 35 yaşındayken de ayrıldım. Tam bir yıl oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık son sınıf öğrencisiydim. Bir erkek arkadaşım beni Adnan Oktar’la tanıştırdı. O yaşlarda idealist bir genç kızdım. Dini öğrenmek istiyordum. Adnan Oktar, ‘Harun Yahya’ ismiyle kitaplar çıkarıyordu, faaliyetler yapıyordu. “İslam ahlakını dünyaya tanıtacağız, Darwinizm ile mücadele edeceğiz” diyordu. Kandırıldım. Kandım. Twitter

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-İnandıktan sonra onlarla beraber yaşamaya başladım. Vitrin önündeki hayatları dışarıdan cazip görünüyordu. Ben de dindar olmaya özeniyordum. Ne yazık ki dini onların bana öğreteceğine inandım. Onlardan öğrendiğim çok yanlış şeylerdi.

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